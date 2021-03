Svolta Inter? Vicina data clou: “E filtra grossa novità su Suning-BC Partners”

Quelli prossimi potrebbero essere i giorni della svolta per il futuro societario dell'Inter: ecco tutte le ultime novità

Quelli prossimi potrebbero essere i giorni della svolta per il futuro societario dell'Inter . Secondo quanto scrive Tuttosport, infatti, da ambienti finanziari filtra un accordo tra BC Partners e Suning per la cessione del pacchetto di maggioranza del club nerazzurro. E chissà, riporta il quotidiano, che non possano esserci novità importanti già il 9 marzo, giorno del 113° compleanno della società:

"Non a caso Nanchino ha iniziato a giocare su due tavoli: da una parte prosegue la trattativa con Bc Partners (secondo indiscrezioni provenienti da ambienti bancari ci sarebbe già un accordo), dall’altra “flirta” con gli americani di Fortress Investiment Group che hanno fatto un’offerta per un finanziamento (stessa cosa per il Public Investment Fund di Riyad). E chissà che, entro il 9 marzo, giorno del 113° compleanno del club, non possano esserci novità...".