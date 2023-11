Pimenta: “Haaland felice a Manchester? Dovete chiedere a lui. E su Pogba…”

In una lunga intervista a Relevo, Rafaela Pimenta ha parlato del futuro di due suoi assistiti, Erling Haaland e Paul Pogba. Sull'attaccante del City, la procuratrice ha detto: "Penso che non sia necessario dire che Erling fa quello che vuole. Erling farà sempre ciò che è bene per lui e per il suo club, il Manchester City. Quando tutti saranno disposti a fare un cambiamento, sarà fatto. Non è il tipo di giocatore che dice "me ne vado, ciao, non voglio sapere niente". Non è così. E non succederà perché il rispetto viene prima di ogni cosa. Se glielo danno, lo darà anche lui".