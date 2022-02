Inter, Pinamonti rientra alla base? Riflessioni in corso. La sua valutazione…

L'attaccante classe '99 sta disputando una stagione da protagonista all'Empoli: ancora da decidere il suo futuro

L'ottima stagione di Andrea Pinamonti non sta di certo passando inosservata: l'attaccante di proprietà dell'Inter, oggi in prestito all'Empoli, è già arrivato a quota 9 gol in campionato, e la sua valutazione cresce di partita in partita. I nerazzurri osservano con attenzione la sua crescita e, secondo Tuttosport, potrebbero anche decidere di riportarlo alla base: "L'Inter dopo la bella stagione a Empoli sta valutando il ritorno alla base, ma se il Sassuolo lo chiedesse per sbloccare la doppia operazione Scamacca-Frattesi, allora la punta di Cles potrebbe essere sacrificata, tenendo però presente che la sua valutazione non sarebbe a quel punto inferiore ai 20-25 milioni".