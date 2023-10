Pioli: “Choc Tonali, sempre al suo fianco. Scudetto? È corsa a quattro”

In conferenza stampa prima di Milan-Juventus, Stefano Pioli ha parlato così della corsa scudetto in Serie A e non soltanto."È una grande partita, in questo momento noi siamo davanti. La lotta Scudetto si rivolge a quattro squadre ma siamo ancora alla nona giornata. Io non credo che Allegri si sia risentito delle mie parole. Per un allenatore preparare una sola partita a settimana è un vantaggio, questo sì. La vittoria non sarebbe importante per noi, non per mandare la Juve più staccata in classifica.