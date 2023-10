L'Inter è chiamata a ripartire con una vittoria dopo la sosta delle nazionali, reagendo anche al pareggio contro il Bologna dell'ultima giornata. Per l'occasione, come raccolto da FcInter1908, Simone Inzaghi ha scelto di far riposare Bastoni e Dumfries: Acerbi giocherà come braccetto sinistro, mentre Darmian rimpiazzerà l'olandese sulla fascia. A centrocampo confermato titolare Barella, in attacco ci sarà la coppia Lautaro-Thuram.