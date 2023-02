Pioli: “Derby? Ecco cosa non ha funzionato. Contro l’Inter avevamo accettato…”

Alla vigilia della gara contro il Torino, Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico rossonero è tornato anche sulla sconfitta nel derby contro l'Inter: "Ibrahimovic sta meglio. L'autonomia è quasi nulla perché ha fatto un mezzo allenamento e la rifinitura di oggi. Il suo ruolo è di grande motivatore e grande giocatore. Domani sarà con noi e questo è importante. Non esistono moduli vincenti, l'importante è l'interpretazione. Le parole di Sacchi? Un allenatore deve valutare tutto. Ci manca una costruzione migliore dal basso e una fase difensiva più solida. Le critiche sono esagerati quando alleni un club come il Milani, ma le accetto. Io devo solo pensare a far tornare a vincere il Milan".

"Il 352? Ogni partita è diversa. Domani avremo posizioni diverse rispetto al derby. Contro l'Inter avevamo accettato di stare un po' più bassi, ma è mancata la pressione forte sul possessore di palla avversario e il nostro possesso non ha funzionato perché la pressione dell'Inter non ci doveva non permettere di costruire molto meglio. Primo tempo negativo, meglio nella ripresa. Siamo consapevoli che possiamo fare di più e siamo altrettanto consapevoli che siamo partiti per rivincere il campionato e non ci riusciremo. Già vincere il campionato l'anno scorso è stato straordinario, l'ambizione era di rivincerlo.".