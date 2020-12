Le rivali – Milan, Pioli: “Vantaggio Inter senza Europa? Non voglio perdere energie per…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Sparta Praga-Milan, l’allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato anche della lotta in campionato, che vede la sua squadra prima in classifica e inseguita dall‘Inter:

“Se l’Inter dopo l’uscita dall’Europa ha un vantaggio in campionato? Non lo so, sinceramente non ho tempo e voglia di perdere energie pensando ai nostri avversari o a quali soluzioni adotteranno. Noi dobbiamo pensare al nostro percorso e preparare la sfida contro il Parma. Pensiamo a fare bene fino a Natale. Il campionato è lungo e gli avversari sono forti. Avete nominato giustamente l’Inter, ma ci sono anche Juventus, Napoli, Roma, Lazio, Atalanta. Noi vogliamo provare a migliorare lo scorso campionato“.

(Fonte: Sky Sport)