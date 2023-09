Pioli: “Loro più scaltri negli episodi. Chiedere scusa? Pensate l’abbiamo fatto apposta?”

La partita è stata buona, la reazione anche: l'avevamo anche rimessa in piedi e qualcuno pensava potessimo ribaltarla. Dopo il 3-1 il colpo si è sentito. Record negativo? Non devo giustificarlo, fa parte purtroppo della storia: è un dato negativo che volevamo cambiare, non ci siamo riusciti perché in alcuni episodi sono stati più furbi di noi. La dirigenza era in spogliatoio per stringersi insieme a noi, non possiamo essere felici e andare a casa testa alta ma dobbiamo prepararci per martedì. Non abbiamo perso per sfortuna ma per qualche errore di troppo con un avversario che ti punisce: sono stati più bravi di noi, ma fino al 3-1 la squadra è stata in campo con personalità e con la giusta qualità, abbiamo preso ripartenze che ci hanno fatto male".