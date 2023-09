Mkhitaryan: “Vogliamo la stella, dobbiamo essere un muro. Con questi tifosi si può tutto”

"Cinque derby vinti? Con questi tifosi si può fare tutto. Dobbiamo andare avanti tutti insieme e vedere cosa succederà alla fine. Siamo tutti qui per un obiettivo: non mi importa se gioco o no, ma è lavorare tutti insieme, poi sceglie il mister. Vogliamo questa seconda stella e dobbiamo essere un muro. Abbiamo cambiato tanto, ma sappiamo cosa significa giocare per l'Inter e lo avete visto anche oggi. Scudetto? Piano piano, guardiamo partita dopo partita".