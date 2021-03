Milan, Pioli: “Siamo delusi per la prestazione ma non perdiamo l’entusiasmo”

Intervenuto a Sky Sport dopo il pareggio contro l'Udinese, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha commentato così il risultato di San Siro

"Mi aspettavo qualcosa di più, sapevamo della difficoltà della gara. Abbiamo affrontato un avversario diverso rispetto alla Roma, dovevamo avere più ritmo e non siamo riusciti ad averlo. Non avevamo in campo caratteristiche adatte al tipo di gara, sarebbe stato meglio avere Ibrahimovic o Calhanoglu e abbiamo fatto fatica. Difficile che Ibra, Bennacer e Calhanoglu recuperino per domenica, speriamo per la prossima settimana visto che gli impegni iniziano ad essere tanti e ravvicinati".

"I dubbi non ci sono, il modo di stare in campo è chiaro ma le partite vanno sviluppate anche a seconda di cosa fanno gli avversari. Siamo stati meno veloci del solito e abbiamo fatto meno azioni personali, dovevamo saltare più spesso l'avversario. E' stata una prestazione non ottimale contro una squadra che ha perso una volta nelle ultime 9 gare. Il nostro rimpianto è il gol subito, non abbiamo concesso niente ma poi il gol subito ha complicato tutto. Siamo delusi per la prestazione, è normale per una squadra ambiziosa. Quando non riusciamo a vincere non possiamo essere entusiasti ma l'entusiasmo ci sarà da domani mattina. Se domenica eravamo la miglior squadra del mondo secondo voi e non era così, non è vero che siamo così brutti oggi".