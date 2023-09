Pioli: “Per noi settimana difficile. Negatività esagerata attorno ai miei giocatori”

Così a DAZN Stefano Pioli ha commentato la vittoria del Milan contro il Verona grazie a un gol di Leao: “Giochiamo sempre per vincere, è una vittoria importante, è stata una settimana difficile, mentalmente e fisicamente. Abbiamo giocato da squadra, lavorato tanto e faticato tanto, ci farà bene la vittoria. Leao si è comportato bene, non possiamo andare dietro a tutto, mi pare si esageri nella negatività attorno ai miei giocatori. Per quanto riguarda me, ci ho sempre messo la faccia e la metterò sempre io. A volte parte bene come oggi e poi cala, a volte l’opposto, come ha detto Florenzi deve essere felice e lui lo è in questo club, coi tifosi, con tutto l’ambiente. Devi sopportare anche aspettative alte quando cresci, lo sa.