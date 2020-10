Rivali – Milan, Pioli: “Abbiamo battuto una grande squadra. Scudetto? Ci sono società che…”

E’ comprensibilmente soddisfatto, Stefano Pioli, per la vittoria ottenuta per 2-1 nel derby contro l’Inter. Ai microfoni di Sky Sport dopo il match di San Siro, il tecnico del Milan ha analizzato così la gara:

“Il risultato di oggi non cambia niente. Siamo soddisfatti per aver battuto una grande squadra, siamo stati bravi a soffrire. Una bella vittoria per i nostri fantastici tifosi. Ma il cammino è ancora lungo e dobbiamo continuare a lavorare. Ibrahimovic era stanco e mi ha anche chiesto il cambio, ma stavolta non l’ho ascoltato io. E’ un campione, il suo apporto è importantissimo. Complimenti a lui e alla squadra, abbiamo battuto un avversario molto forte. Vuol dire che stiamo crescendo e che dobbiamo continuare. Possiamo migliorare dal punto di vista tecnico, ma questa squadra sta crescendo bene. Scudetto? Ci sono squadre più forti e che hanno investito di più, ma noi siamo ambiziosi. Abbiamo accettato spesso il due contro due centrale contro gli attaccanti dell’Inter“.

(Fonte: Sky Sport)