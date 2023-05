Pioli: “Apprensione Champions? Volevamo di più. Oggi diversi dall’andata”

Il Milan dopo il pareggio contro la Cremonese ospita la Lazio, reduce dalla vittoria contro il Sassuolo. Sfida cruciale in chiave Champions League a pochi giorni dalla semifinale d’andata con l’ Inter . Così Stefano Pioli in studio a DAZN ha parlato prima del match in programma a San Siro.

"4 pari nelle ultime 5, apprensione Champions? Volevamo di più per come abbiamo giocato, dobbiamo cercare di fare meglio oggi contro una squadra molto forte. Ko per 4-0 dell’andata? Speriamo di aver imparato tanto, è stata una delle peggiori prestazioni quella a Roma. Non eravamo la squadra che siamo oggi però”, le dichiarazioni dell’ex centrocampista biancoceleste.