Pioli: “Lazio non avrà ripercussioni sul derby. Il Milan sta bene, gioco migliorato”

Stefano Pioli ha parlato oggi in conferenza stampa verso la sfida contro la Lazio di domani. Poi mercoledì ci sarà il derby

Dopo il pari a sorpresa contro la Cremonese, l'allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato oggi in conferenza stampa verso la sfida contro la Lazio di domani. Mercoledì poi ci sarà il derby d'andata di Champions League contro l'Inter.

"Vanno fatti i nostri complimenti al Napoli che ha dimostrato di essere la squadra più forte e giocando un grande calcio. I complimenti vanno a Spalletti, giocatori e a tutto il club. Speriamo di ripeterci presto anche noi, dopo aver visto i festeggiamenti".

CALO - "Dal Napoli in poi abbiamo controllato e dominato di più le partite, ma con solo 2 vittorie e 4 pareggi, doveva essere l'opposto, per come abbiamo giocato e per quanto abbiamo tirato e subito. Ma se non abbiamo vinto vuol dire che soprattutto nell'area avversaria, ci è mancato qualcosa. Dobbiamo essere più concreti in zona gol, quello ci sta mancando".

CHAMPIONS - "Ultimo treno? Certo, la squadra è consapevole dei jolly buttati via e sa che non possiamo buttarne altri. Mancano 5 partite, è quasi da dentro o fuori, dobbiamo fare molti punti da qui alla fine. Quest'anno noi in Champions stiamo facendo un percorso eccezionale, l'unica delle squadre nelle semifinali che può vincere il campionato è il City. Lavoriamo per arrivare a quel livello".

TITOLARI - "So ciò che faccio e perché, so assumermi le responsabilità, non c'è un Milan 1 e un Milan 2, i pareggi sono arrivati con formazioni diverse, non è mancata la prestazione, la squadra sta bene e gioca bene, è mancato il risultato finale, la vittoria".

CATASTROFISTI - "Non devo rispondere nulla, i giocatori stanno bene e ci credono, abbiamo lavorato su certe situazioni. Dobbiamo essere più precisi, attenti, determinati, sono tante le cose che possiamo fare meglio, sono molto fiducioso per le prestazioni e lo sono anche i giocatori".

PROPRIETÀ - "La società è sempre al nostro fianco, sappiamo tutti che è il mese decisivo della stagione, nessun messaggio particolare perché sono sempre qui con noi".

NUOVI TRANNE THIAW - "Hanno qualità per essere giocatori importanti, chiaro che possiamo fare di più, a volte ci sono riusciti e altre no".

SQUADRA - "Sta bene, non è preoccupata, non ha paura, ha voglia, è concentrata e determinata, porteremo in campo tutto ciò che avremo, noi dipendiamo dai risultati. Abbiamo aspettative alte e siamo una grande, non dobbiamo sorridere se non vinciamo, ma lavorare meglio e lo stiamo facendo".

DE KETELAERE - "Non si è arreso lui innanzitutto e lui ha delle belle qualità. Tutti devono sfruttare al massimo tutte le situazioni. Se ci sarà occasione troverà ancora spazio".

REBIC - "Ho scelto altre caratteristiche con la Cremonese, per questo non è entrato. Scelgo ciò che sento e vedo, per la strategia della gara e per vincere le partite. Dipende tutto dai risultati alla fine".

SCELTE DI FORMAZIONE - "Faccio le mie valutazioni e anche con la Cremonese ero convinto fossero le scelte giuste. Il nostro gioco è migliorato quest'anno e dominiamo e controlliamo di più le partite".

SEMIFINALE - "I tifosi sono tutti entusiasti del percorso in Champions, non so che tifosi incontrate voi. Sarà un appuntamento da vivere con grande entusiasmo, energia, sarà elettrizzante e tutto. Pensiamo una partita alla volta ora, c'è concentrazione massima per la Lazio che è la seconda in classifica. Una squadra forte e completa, con un grande centrocampo. Non avrà ripercussioni sul derby d'andata, è una cosa a parte".