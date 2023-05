Pioli: “Avessimo perso semifinale con City o Real e non con l’Inter…”

A DAZN, Stefano Pioli è tornato sull'eliminazione in Champions League contro l'Inter. Ecco le parole dell'allenatore del Milan dopo il 5-1 contro la Sampdoria: "Siamo quinti e vogliamo arrivare quarti, non so se ci riusciremo. È stato difficile tornare a Milanello, tornare ad allenarci con lo spirito giusto. Per tanti di noi arrivare in finale di Champions sarebbe stato incredibile.