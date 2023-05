Serie A: il Milan ritrova la vittoria, è 5-1 con la Samp: tris Giroud

Il Milan torna in campo in Serie A dopo il ko contro l'Inter in Champons: finisce 5-1 per la squadra di Pioli

Dopo l’eliminazione in Champions League contro l’Inter, il Milan torna in campo in Serie A. Finisce 5-1 per la squadra di Stefano Pioli il match contro la Sampdoria di Dejan Stankovic, già retrocessa. I rossoneri si portano così al quinto posto in solitaria, a 64 punti, a -1 dalla Lazio e -2 dall’Inter.