Pioli: “Milan abituato a primeggiare in Champions. Tottenham di Conte…”

“Tottenham di Conte? Stranamente per le squadre inglesi che non cambiano atteggiamento, il Tottenham invece è una squadra che ha degli atteggiamenti e dei numeri diversi, in positivo, nelle partite in casa rispetto a quelle in trasferta. Abbiamo analizzato molto bene le loro partite in casa, possono essere più aggressivi rispetto a come lo sono stati a Milano, più intensi, più energici. Non ci potranno sorprendere su questo perché li conosciamo.