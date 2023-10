Pippo Inzaghi: “Simone sempre più bravo di me in tutto: ma io non ho mollato”

Intervenuto al Festival dello Sport di Trento, PippoInzaghi, oggi allenatore della Salernitana, ha parlato così del rapporto con Simone: "Se io e Simone oggi siamo così è merito dei nostri genitori. Ci hanno dato i valori giusti: dopo gli studi mi hanno fatto fare quello che mi piaceva di più, giocare a calcio. Sono stati fondamentali per il mio percorso. Simone è sempre stato più bravo in tutto con me. Io però non ho mai mollato".