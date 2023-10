Gds – Inter, Inzaghi batte questo tasto ogni giorno ad Appiano Gentile

Il pareggio dell'Inter contro il Bologna ha messo in risalto uno dei pochi, ma importanti, difetti della squadra di Simone Inzaghi. E questo viene analizzato così oggi da La Gazzetta dello Sport: "Non è certo nelle gambe: i dati fisici, anche contro il Bologna, hanno certificato che l’Inter ha corso almeno quanto si aspettava lo staff, anche se a un certo punto la fatica del match col Benfica ha appesantito la corsa. Non è neanche nel gioco: i nerazzurri hanno dimostrato che anche nelle giornate no come quelle contro Bologna e Sassuolo trovano almeno un modo per andare a segno. Il problema, semmai, è tutto nella testa di una squadra che sa di essere più forte della compagnia e a volte, quasi inconsciamente, spegne il motore.