Piqué: “Un giocatore come Messi non può essere trattato in questo modo. Il club…”

Una barbarie”: se a parlare in questi termini del Barcellona e’ Gerard Piqué, capitano e giocatore simbolo del ‘barcelonismo’ oltreche’ dell’orgoglio catalano, e’ segno che un’epoca e’ finita. Il difensore ha parlato per la prima volta dei contrasti interni, dopo la lite estiva tra società e Messi, a ‘La Vanguardia’. “Tutto e’ nato da quello scandalo dei social per screditarci; il club spendeva soldi, gli stessi che ora ci chiede col taglio ingaggi. Una barbarie..”. Quanto all’estate di Messi, “un giocatore così non può essere trattato a quel modo: il club dovrebbe intitolargli il nuovo stadio”.

(ANSA)