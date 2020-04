Pirola: “Inter, sogno di essere protagonista qui. Mi paragonano a Chiellini. Su Esposito…”

Tra i talenti che si sono messi in mostra in questa stagione con l’Inter Primavera c’è anche Lorenzo Pirola. Il difensore del club nerazzurro e della Nazionale Under 17 ha rilasciato un’intervista, insieme al suo compagno Gaetano Oristanio, a La Gazzetta dello Sport.

La miglior dote?

“La determinazione e la concentrazione per 90 minuti”.

E ti rimproverano per… ?

“L’uso del piede destro”

Il tuo idolo da bambino era?

“Sergio Ramos. Anche ora”.

Il tuo preferito nell’Inter?

“Ora De Vrij, prima Samuel”.

La miglior dote di Oristanio?

“Qualità palla al piede”.

Il compagno più forte?

“Sebastiano Esposito è speciale, fa la differenza”.

E in Nazionale?

“Oristanio… Se no Panada”.

L’avversario più forte?

“Kaio Jorge, attaccante del Brasile. E poi Agoumé”.

Un paragone imbarazzante?

“Mi piacciono tutti, spesso citano Chiellini”.

Dove ti vedi fra 5 anni?

“Il sogno è essere all’Inter, da protagonista. È dura, ma…»

E a settembre?

“Società e agenti decideranno cos’è meglio”.