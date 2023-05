Pirola: “Mi farebbe piacere restare a Salerno. Tornare all’Inter? Tra un anno…”

C'è anche la firma di Lorenzo Pirola sulla salvezza ormai raggiunta dalla Salernitana in questa stagione, la seconda consecutiva per i granata. Il difensore, ancora di proprietà dell'Inter, ha avuto modo di maturare in provincia e ora potrebbe anche la possibilità di restare alla corte di Paulo Sousa per affermarsi definitivamente. Anche di questo ha parlato nell'intervista concessa a TMW.