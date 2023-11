Pisoni: “Rigore Mudryk? 25 anni dopo si parla ancora di Iuliano-Ronaldo, immaginate se…”

Intervenuto sulle colonne de il Giornale, Davide Pisoni , giornalista, è tornato a parlare del rigore non dato all'Ucraina contro l'Italia:

"Ci siamo lamentati della lealtà che fa di Sinner un campione, ora ci lamentiamo di una qualificazione con tanto di aiutino. Mettiamoci d’accordo con noi stessi. Anche perché riparte il campionato. C’è Juve-Inter, seconda contro prima. Venticinque anni dopo parliamo sempre di Iuliano-Ronaldo. Immaginate un rigore non dato come quello in Ucraina-Italia... al tempo del Var. Basterebbe dire ci è andata bene. O male. Scordiamocelo".