"Però è una grossa perdita per tutti i tifosi di calcio e per quelli del Napoli, che dopo Osimhen vedono partire anche l’altro protagonista del terzo scudetto partenopeo, un giocatore di straordinario talento che con Lukaku e Neres avrebbe formato un tridente da sogno. E, soprattutto, è una perdita importante per la Serie A: i grandi giocatori come Kvara sono le star che fanno grande lo spettacolo e un campionato senza star vede diminuire il suo valore. Senza Grandi Attori si possono fare film da cassetta, ma non saranno mai film da Oscar. Personalmente, da amante del calcio, è stato uno dei calciatori più entusiasmanti degli ultimi anni: in un calcio di cyborg senza qualità, la sua tecnica e le sue giocate sono state un raggio di sole nella nebbia"