Juve-Fiorentina, Nedved: “Stufi delle polemiche, abbiamo vinto con merito. Smettiamola di…”

Il rigore assolutamente dubbio assegnato alla Juventus in un momento cruciale della sfida contro la Fiorentina non è proprio andato giù al presidente viola, Rocco Commisso, che non le ha mandate a dire agli arbitri nel post partita. A rispondere al numero uno del club viola, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Pavel Nedved, che ha provato a difendere la società bianconera:

“Abbiamo vinto meritatamente, abbiamo messo qualcosina in più. Non voglio rispondere a Commisso, ha il mio rispetto ma si sta usando troppo il fatto che la Juventus non vinca con merito. Siamo stufi, la Juve vince facendo tutto sul campo perciò dobbiamo smetterla di tirare in mezzo gli arbitri“.

(Fonte: DAZN)