7 sconfitte, due pareggi e una sola vittoria, contro il Nottingham, nelle ultime 10 per la squadra e in molti si stanno domandando se proprio il ciclo di Guardiola sia giunto al capolinea. Questo è il pensiero di Fabio Capello a Sky Sport.

Non è d'accordo, invece, Maurizio Pistocchi che, su Twitter, attacca proprio l'ex tecnico di Milan, Roma e Real Madrid tra le altre: "La Juventus batte il City 2:0 e per Capello Guardiola ha esaurito il suo ciclo, il suo gioco è ormai prevedibile e avrebbe dovuto lasciare con Begiristain. Detto che la Juve ha fatto una buona partita, con grande attenzione, e ha vinto senza rubare niente, forse chi commenta in tv dovrebbe fare come i vecchi cronisti, segnare sul tabellino minuto e occasioni"