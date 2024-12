Capello: “Per l’Inter sarà difficilissima. Bayer in casa pericoloso”

Negli studi di Sky Sport, Fabio Capello ha rilasciato queste dichiarazioni in vista di Bayer Leverkusen-Inter

"Per l'Inter stasera sarà una partita difficilissima. A centrocampo non è la stessa cosa senza Barella e Mkhitaryan. Sarà dura, perché il Bayer in casa è una squadra pericolosissima".