Al termine di Milan-Stella Rossa, dagli studi di Sky Sport Fabio Capello ha commentato la prestazione dei rossoneri. L'ex tecnico duro nei confronti dei giocatori per una prestazione : "Leao ha giocato un'altra partita, parlava di un'altra partita, non di questa. Non hanno mai lottato, hanno giocato sotto ritmo, è stata una cosa penosa vederli, diciamoci la verità".