Pistocchi: “Gagliardini non è il primo e non sarà l’ultimo”. E posta video di errori illustri

I tifosi dell’Inter in queste ore si stanno scagliando contro Roberto Gagliardini, autore ieri di un errore clamoroso a porta vuota nella partita contro il Sassuolo, poi terminata 3-3 (errore sul 2-1 per i nerazzurri). Ma Maurizio Pistocchi è sceso in campo in difesa del centrocampista bergamasco, anche perché nella storia interista di errori del genere se ne sono visti eccome, e commessi anche da campioni illustri come Vieri ed Eto’o. Il video postato su Twitter dallo stesso Pistocchi lo dimostra:

“Gagliardini non è il primo, non sarà l’ultimo. Succede anche ai campioni di sbagliare un calcio di rigore ma non è da queste cose che si giudica un giocatore ( De Gregori)“, ha scritto il giornalista.