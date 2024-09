Pistocchi: “Fonseca ha battuto l’Inter in 4 mosse. L’allarme per Inzaghi…”

L’Inter è stata poco lucida, anche nelle letture-esempio evidente il gol di Pulisic, con Pavard in situazione di evidente vantaggio. Non ha mai trovato le due punte, sulle quali Gabbia e Tomori hanno lavorato bene, con anticipi e raddoppi, e ha dato l’impressione di essere prevedibile, scontata. Il modulo è sempre lo stesso, i cambi sempre quelli, non c’è un giocatore capace di dare imprevedibilità alla manovra. Insomma, questa volta il Milan ha fatto di più e meglio dell’Inter , e i 7 punti in meno rispetto all’anno scorso sono un campanello di allarme per allenatore e dirigenti: la rosa è competitiva, ma per rivincere serve di più".