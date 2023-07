Pistocchi: “Giuntoli juventino? Anche quelli bravi sentono il bisogno di…”

Oggi la Juventus ha ufficializzato l'arrivo di Cristiano Giuntoli come nuovo ds. L'ex Napoli ha dichiarato di essere sempre stato tifoso bianconero sin da piccolo.

"Nel mondo del calcio italiano anche quelli bravi-e Giuntoli è bravo-sentono il bisogno di cercare l’appoggio della tifoseria con dichiarazioni di appartenenza “Sono sempre stato Juventino, da bambino facevo 8 ore di pullman per vedere la Juve” Perfetto, Cristiano: adesso si ricordi che molti tifosi della Juve ne fanno molti di più, e sperano almeno di divertirsi (la vittoria, si sa, non può garantirla nessuno) Buon lavoro e In bocca al lupo"