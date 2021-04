Pistocchi: “Inter, tutto merito di Lukaku? Conte l’ha voluto e ha messo sul tavolo…”

Merito dell'attaccante belga, vero e proprio trascinatore di questa Inter, o merito di Antonio Conte? Il giornalista di Sportmediaset ha analizzato il momento dei nerazzurri.

"In effetti è tutto merito di Conte quel signore con la maglia numero 9", ha ironizzato un tifoso "attaccando" Maurizio Pistocchi sui social. Il giornalista ha elogiato il lavoro del tecnico nerazzurro ricordando che la rosa dell'Inter non era certo considerata una fra le prime come qualità e rincalzi in panchina: "Nell'Inter i primi rincalzi sono D'Ambrosio, Ranocchia, Young, Kolarov... non facciamo ridere: rosa Juve nettamente più completa". E sul fatto che Romelu Lukaku sia l'unico merito dei nerazzurri Pistocchi ha ricordato: "Conte l'ha voluto e ha messo sul tavolo la sua credibilità per portarlo all'Inter".