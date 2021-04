Brozo si tatua una bomba sul collo e i compagni non perdonano. Barella: “Ma tu…”

Nuovo tatuaggio molto particolare per Brozovic. Il croato ieri ha sfoggiato una vistosa bomba sul collo

Nuovo tatuaggio molto particolare per Marcelo Brozovic. Il croato ieri, pizzicato dalle telecamere, ha sfoggiato una vistosa bomba sul collo. Il croato non è nuovo a gesti del genere, prima i capelli color biondo platino, poi il tatuaggio sulla mano con l'Epic emoticon. Di certo non mancano gli sfottò, come quello di Nicolò Barella: "La bomba ce l'hai nel cervello tu". "James Bomb", è invece il commento di Stefano Sensi. Anche Ivan Perisic, rimasto a Milano a causa di un affaticamento muscolare, ha commentato il tatuaggio del connazionale: "Mamma mia, ti sei superato".