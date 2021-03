Pistocchi: “Il Napoli ha la seconda rosa migliore dopo quella della Juve”

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha parlato della rosa del Napoli, a suo giudizio migliore di quella dell'Inter

Il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di Calcio Napoli 24 Live, in onda su CalcioNapoli 24 TV e ha parlato della rosa del Napoli, a suo giudizio migliore di quella dell'Inter:

"Confermare Gattuso oppure cambiare? Se pensano di cambiare, chi potrebbe essere l’allenatore giusto? Il Napoli ha una rosa molto competitiva, dopo la Juventus secondo me è la più forte: ha avuto carenze notevoli nell’interpretazione delle partite, alcuni hanno reso al di sotto delle aspettative. Manca un grande leader difensivo come Albiol, ieri Koulibaly è tornato un top mondiale ed ha un grande valore. La valutazione andrà fatta con serenità e coscienza, non penso che Gattuso sia orientato a rimanere ma ha uno splendido rapporto col gruppo e potrebbe essere un elemento a suo favore".