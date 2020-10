Mercato, Pistocchi lancia il sondaggio: il miglior acquisto? Ziliani: “Per distacco l’Inter”

Come ogni anno si stanno assegnando i voti al calciomercato e ai club che si sono più o meno rafforzati. Tutto sulla carta. Sarà come sempre il campo ad emettere i verdetti finali, anche se le prime partite hanno già lasciato intuire segnali e qualità. Maurizio Pistocchi ha proposto sui suoi social il classico sondaggio di fine mercato per eleggere l’acquisto migliore. Quattro le possibilità: Lammers (Atalanta), Vidal (Inter), Chiesa (Juventus) e Bakayoko (Napoli). Per ora guida la classifica il centrocampista cileno che all’Inter ha ritrovato Antonio Conte.

Ma sono in molti ad aver risposto a Pistocchi che il miglior acquisto è rappresentato da un giocatore che in quell’elenco non compare. Come scrive anche Paolo Ziliani, giornalista del Fatto Quotidiano, il miglior acquisto sarebbe “di gran lunga, e per distacco, Hakimi“.