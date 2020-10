Intervenuto a Sky Sport, Riccardo Trevisani ha parlato così del mercato dell’Inter:

“L’Inter non ha fatto un mercato per pensare al futuro ma per vincere domani ed è quello che serviva all’Inter. Nainggolan? Se Conte non vede Nainggolan, Nainggolan non giocherà ma non lo si può regalare. E poi è arrivato Hakimi che sposta l’Inter di 10 punti avanti, se i nerazzurri hanno fatto 80 punti l’anno scorso, possono farne 90″.