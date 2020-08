Pistocchi: “La sorella di CR7 umilia ancora la Juve. Una società che tollera questo è…”

Nelle scorse ore, la sorella di Cristiano Ronaldo è ancora intervenuta sui social, attaccando di fatto la Juventus e i compagni del portoghese dopo l’eliminazione dalla Champions League. “Non puoi fare tutto da solo”, ha scritto la donna. Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset, non ha risparmiato critiche al club bianconero, reo di tollerare atteggiamenti che alla lunga potrebbero danneggiare tutto l’ambiente juventino:

“La sorella di CR7, per la 2a volta in poco tempo, umilia la Juve e i suoi giocatori ‘CR7 non può fare tutto da solo’. La società che tollera un atteggiamento come questo, perde la stima di tutto il gruppo e, alla lunga, è perdente“.