Pistocchi: “Trattenuta Cambiaso su Kvara ignorata dalla tv. Che succede allo Stadium?”

Focus su Juve-Napoli da parte di Maurizio Pistocchi sul suo profilo X. Il noto giornalista ha analizzato la prestazione di entrambe e anche un episodio 'sfuggito' alla regia: "La Juventus dopo aver battuto Fiorentina Cagliari Monza, e pareggiato con l’Inter, batte anche il Napoli con un gol di testa di Gatti. In nessuna di queste partite ha avuto il dominio del possesso palla, con Fiorentina Monza e Napoli non ha superato il 34%. In pratica, ha vinto tre partite su quattro lasciando pallone e campo all’avversario, come una volta facevano le squadre piccole, che perciò venivano definite provinciali.

Il miglior Napoli della stagione crea di più e gioca meglio, ma spreca due clamorose occasioni con Kvaratskhelia e Di Lorenzo. Non è fortunato al 65’ quando Orsato e Var non vedono una netta trattenuta di Cambiaso su Kvaratskhelia in area di rigore, totalmente ignorata anche dalla regia tv ( prima o poi capiremo cosa succede allo Stadium ? ) che non ha proposto nemmeno un replay. Chissà se Gene Gnocchi darà alle stampe il suo secondo best seller “Il culo di Alkegri”?