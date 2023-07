Pjanic: “Cuadrado all’Inter? Sua scelta va rispettata. Lukaku del Chelsea non dei nerazzurri”

Bonucci fuori rosa: le fa effetto vederlo con gli esuberi? — «Se è stato deciso così, penso che sia stato detto tutto in faccia, in modo chiaro. Per un giocatore non è mai facile da accettare una cosa del genere. Leo è un leader, ha dato tantissimo alla Juve».

Cuadrado si è trasferito all’Inter e la Juve è in corsa per Lukaku. Sensazioni? — «Nel calcio non mi stupisce nulla. Cuadrado era libero dopo la scadenza di contratto con la Juve e se ha deciso di andare all’Inter per continuare a giocare ad alti livelli, va rispettato. Sono scelte, ma non va dimenticato quanto Juan ha dato alla Juve nei suoi 8 anni a Torino».

Per la Juve prendere Lukaku potrebbe essere un colpo tipo Higuain 2016? — «Non è giusto paragonarli, sono casi diversi. Higuain è stato un attaccante straordinario, ha giocato nel Real Madrid e nel 2016 aveva segnato 36 gol con il Napoli, una stagione pazzesca. Tanto che la Juve pagò la clausola da 90 milioni per il Pipita. Quella di Lukaku è una situazione diversa, è reduce da un anno complicato all’Inter. E poi Romelu non è dei nerazzurri, ma del Chelsea…».

Venderebbe Vlahovic per comprare Lukaku? — «Se pensano che in questo momento sia meglio avere nel gruppo un nove con le caratteristiche di Lukaku piuttosto che uno con quelle di Vlahovic troveranno la soluzione più giusta per tutti. A me piace tanto Dusan. Vlahovic è giovane, però ha tanto potenziale e alla Fiorentina ha fatto vedere grandi cose. A Torino, dove la maglia è più pesante, deve ancora trovare continuità. Lukaku ha più esperienza internazionale, è un giocatore fatto».