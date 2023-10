Michele Plastino, intervenuto in collegamento con Sky Sport, ha commentato così il pareggio di ieri tra l'Inter e il Bologna

Michele Plastino, intervenuto in collegamento con Sky Sport, ha commentato così il pareggio di ieri tra l'Inter e il Bologna: "Inzaghi è uno che lavora sulla testa dei giocatori, sa che deve lavorare sul fatto che la squadra si rilassa: va in vantaggio e pensa di aver chiuso la partita. Ma Simone sa lavorarci sulla testa. Si diceva l'Inter fosse l'unica squadra continua, ci ha smentito in due settimane".