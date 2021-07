In Francia – Hakimi? La prova che Pochettino è ben integrato nel progetto PSG

Il calciatore nerazzurro è in procinto di fare le visite mediche e i media francesi lo considerano un calciatore voluto richiesto dal tecnico ai dirigenti

Perché l'argentino sta tenendo sotto controllo i trasferimenti del club e ha "spinto in particolare" per l'arrivo di Achraf Hakimi e Sergio Ramos. Integrato perfettamente nei discorsi portati avanti da Leonardo e Al-Khelaifi, il tecnico argentino ha suggerito ai dirigenti di trattare per l'arrivo dei due calciatori che considera importanti per rinforzare la difesa. Il principale obiettivo dell'allenatore.