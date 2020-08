Raiola: “Pogba? Fa parte del progetto tecnico dello United. Rinnovo? Con calma”

Mino Raiola ha risposto alle domande di Skysport sui suoi assistiti, da Ibra fino a Donnarumma, passando per Pogba che nelle scorse settimane era stato pure accostato al mercato dell’Inter. Ma sul centrocampista la risposta sembra definitiva: «Penso che lui sia ancora al centro del progetto tecnico, che sia importante. Anche negli scorsi anni il Manchester United non ha voluto in nessun modo aprire a nessuna trattativa. Rinnovo? Con molta calma, parliamo già da tempo ma senza stress».

Il noto procuratore ha parlato anche del futuro di Balotelli: «Ha iniziato bene al Brescia poi c’è stata un’incomprensione tra lui e Cellino e forse anche con noi, metto in mezzo anche me. Non credo che sia andata come è stato raccontata mediaticamente, abbiamo scelto la strada del silenzio. Il mondo intero ha un’opinione su Mario, quella bisogna cercare di cambiarla con i fatti. Poi il Covid non ha aiutato, non ha aiutato nessuno per carità. Parliamo con vari club, vediamo di ripartire, lui non è finito. C’è necessità di attaccanti come lui. Mercato in Italia? Sì. Stiamo parlando con due club ma anche all’estero c’è richiesta, vediamo».

(Fonte: Skysport)