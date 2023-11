Polverosi: “Algoritmo dice Inter. Pochi dubbi, differenza consistente con la Juve”

Tuttavia esistono pochi dubbi sul fatto che oggi la prima candidata allo scudetto, la più autorevole, sia l’Inter. La seconda, la Juventus. La distanza netta sul piano tecnico viene ridotta dalla mancanza delle coppe in casa bianconera. Ridotta, non annullata. La differenza è consistente, ballano 10 gol in appena 12 giornate. Lautaro Martinez ne ha fatti 12 da solo, Kean, Chiesa, Vlahovic e Milik tutti insieme sono arrivati a 10. Kean, sulle cui qualità Allegri è convinto tanto da preferirlo a Vlahovic e Milik, sta giocando titolare da 6 partite di fila, totale 0 gol e 0 assist; Lautaro, quando è andato in panchina per l’unica volta in questo campionato, è entrato nel secondo tempo e in 35 minuti ha segnato 4 gol. Altro dato che fa capire ancora meglio la distanza. Nelle ultime 7 reti della Juve solo una porta la firma di un attaccante (Milik nel derby), nelle ultime 5 nemmeno l’ombra di una punta; sul fronte opposto, negli ultimi 8 gol dell’Inter 4 sono di Lautaro e Thuram, 3 di Calhanoglu su calcio di rigore.