"Non ce n’era per nessuno prima, figuriamoci adesso. Pur col massimo sforzo di fantasia, non si vedono alternative allo scudetto con la stella all’Inter. Sepolta di gol anche l’Atalanta e con la dodicesima vittoria di fila in partite ufficiali ha fatto rotolare la Juve a -12 e il Milan a -16. Campionato finito, per il primo posto, come era finito un anno fa, nello stesso periodo, col dominio del Napoli".