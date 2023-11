Polverosi: “Inter, è cambiato tutto: vedremo se contro l’Atalanta proseguirà…”

Sabato prossimo andrà a Bergamo e vedremo se proseguirà sulla linea di squadra forte contro le forti. Un anno fa l’Inter è arrivata a -18 dal Napoli ed è successo anche perché nelle partite di punta non ha trovato un minimo di equilibrio: 7 vittorie e 7 sconfitte, totale 21 punti, 3 in meno del Milan, 4 in meno della Lazio e 10 in meno dei campioni d’Italia. Adesso per i nerazzurri sembra tutto cambiato, almeno così dicono i risultati".