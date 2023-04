Polverosi: “Juve-Inter? Spettacolo deprimente durante la partita, penoso alla fine”

Così il giornalista: "Non ci voleva un arbitro, ma un carabiniere in mezzo al campo. E non è finita lì"

Marco Astori

Tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi, giornalista, ha analizzato così quanto accaduto nel finale di Juventus-Inter di ieri sera: "Campionato di terza categoria (e chiediamo scusa agli appassionati dilettanti della terza categoria) all’Allianz Stadium di Torino. Spettacolo deprimente durante la partita, spettacolo penoso alla fine.

Uno a uno, tutto negli ultimi 10 minuti, il gol di Cuadrado, il rigore di Lukaku, la seconda ammonizione per il belga (la prima per un fallo davvero brutto su Gatti) per aver esultato platealmente davanti alla curva degli juventini (che lo avevano beccato in malo modo), il rosso a fine partita a Handanovic e Cuadrado (già ammonito prima) per una rissa in mezzo al campo, maglie bianconere e nerazzurre che si agguantavano, si spingevano, si insultavano.

Non ci voleva un arbitro, ma un carabiniere in mezzo al campo. E non è finita lì, i giocatori sono corsi e si sono rincorsi anche negli spogliatoi. Brutte scene con protagonisti i milionari del nostro calcio", ha concluso Polverosi nel suo editoriale.