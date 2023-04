Ponciroli: “Juve-Inter ha lasciato l’amaro in bocca. Ho visto due squadre che…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabrizio Ponciroli è tornato sul finale incandescente di Juventus-Inter. "Io ho sentito solo un grande boato e non ho avuto modo di sentire cori razzisti, c’è stata una reazione forte dello Stadium all’esultanza di Lukaku. Certo è che tutto quello che è successo dopo ha lasciato tanto amaro in bocca. Già la partita non era stato uno spettacolo, è stata una partita difficile".