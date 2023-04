Da Dzeko a Bastoni, quanti rinnovi possono saltare senza Champions. Una sola eccezione

"Dzeko? L’Inter e il bosniaco hanno già un accordo per un rinnovo di un’ulteriore stagione, per uno stipendio di 5 milioni netti. Ma è evidente che si procederà solo in caso di qualificazione alla massima competizione europea. Il discorso tiene dentro in qualche modo anche De Vrij. Per l’olandese non siamo ancora al punto di Dzeko, ma le chiacchiere per un rinnovo biennale da 4 milioni sono comunque avanzate. Logico spendere così tanto per un calciatore che, gerarchie alla mano, oggi non è neppure un titolare? Calhanoglu, poi. In linea teorica il turco sarebbe l’eccezione alla regola. Perché è un giocatore considerato centrale nel progetto sportivo, non a caso l’a.d. Marotta e il d.s. Ausilio si sono affrettati a raggiungere una base di accordo. Ma occhio alle sorprese e ai cambi d’orizzonte, neppure lui è al riparo da ragionamenti economici complessivi in caso di retrocessione in Europa League", spiega La Gazzetta dello Sport.