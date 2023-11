Ponciroli: “Mazzarri-Napoli? Ecco perché sono rimasto sorpreso dalla scelta”

A TMW Radio, il giornalista Fabrizio Ponciroli ha parlato così del ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli. “Sorprendente, non avrei mai pensato di rivedere Mazzarri a certi livelli. Capisco che ci fosse bisogno di un traghettatore e di un allenatore che conoscesse l’ambiente, però mi sembra una scelta coraggiosa. Mazzarri non ha nulla da perdere, non credo possa cambiare qualcosa se dovesse far male. Se invece dovesse far bene potrebbe tornare in auge, magari strappando anche un accordo per le prossime stagioni. Si è voluto prendere qualcuno che non vivesse troppo la pressione della piazza e la ricerca del risultato a tutti i costi. Sono rimasto sorpreso”.