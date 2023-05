Ponciroli: “Spalletti si merita questa gioia. Dopo i litigi con Totti e Icardi…”

“Onore ai vincitori, mi sembra anche doveroso perché hanno dominato dalla prima all’ultima partita. Con i se e con i ma non si va da nessuna parte, è giusto e doveroso essere sportivi e dire che questo Napoli ha strameritato lo Scudetto. È bello che la Serie A abbia un vincitore che non sia al Nord, non capitava dal 2001, e ora vedremo il prossimo anno. È giusto che tutto il popolo azzurro festeggi questo titolo atteso 33 anni, poi si rimette il pallone al centro e si riparte come succede nello sport".